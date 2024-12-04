عاجل.. أول قرارات هاني أبو ريدة في اتحاد الكرة

الفجر الرياضي
هاني أبو ريدة
هاني أبو ريدة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هاني أبوريدة، قرر نقل مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لمشروع الهدف في مدينة السادس من أكتوبر، فور تولية مسئولية قيادة الجبلاية.

أولى قرارات هاني أبو ريدة في اتحاد الكرة

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:” هاني أبو ريدة يرغب في نقل مقر اتحاد الكرة الرئيسي لمشروع الهدف في مدينة 6 أكتوبر".

txt

جمال علام: اتحاد الكرة نجح في مهمته بنسبة 85%.. وأتواصل مع أبوريدة باستمرار

txt

جمال علام: توقعت تتويج منتخب 2008 ببطولة شمال إفريقيا

وتابع شبانة:" سيعطي أبو ريدة لهذا الملف اهتمام كبير، وسيتم مناقشته مع مجلس الإدارة واتخاذ قرار فيه فور توليه المهمة".

وأتم شبانة:" هاني أبوريدة، يسعي لنقل مقر اتحاد الكرة، لمشروع الهدف في أكتوبر بجوار منازل أعضاء المجلس".

اتحاد الكرة هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة الاتحاد المصرى لكرة القدم محمد شبانة

مواد متعلقة

عاجل.. الزمالك يرفض رحيل نجمه

عاجل.. الزمالك يستهدف التعاقد مع حارس الأهلي

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. أول قرارات هاني أبو ريدة في اتحاد الكرة

فيلم "الحريفة 2" يتصدر التريند.. تفاصيل

تشكيل آرسنال ومانشستر يونايتد في قمة الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي

‏أحزاب المعارضة الكورية الجنوبية تعلن تقديم طلب لعزل الرئيس

معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

للعودة إلى الانتصارات.. تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز

‏الجيش الاسرائيلي يوجه تحذيرا لسكان عشرات البلدات في جنوب لبنان من العودة إلى مناطقهم

معلق مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة