مع بداية شهر جمادى الآخرة 1446هـ... اعرف موعد شهر رمضان 2025؟

أعلنت دار الإفتاء أن اليوم الثلاثاء يوافق أول أيام شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريًا. ويُذكر أن الرسول - صلوات الله عليه وسلامه - كان يدعو عند رؤية الهلال قائلًا: "اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، ربي وربك الله، هلال رشد وخير". مع بدء هذا الشهر، يُشار إلى أن شهر رمضان المبارك يحل بعد نحو 90 يومًا وفقًا للتقويم الهجري.

شهر جمادى الآخرة في التاريخ الإسلامي

جمادى الآخرة هو الشهر السادس من التقويم الهجري، ويُعدّ من الأشهر المؤنثة مع جمادى الأولى، خلافًا لباقي شهور السنة التي تُعتبر مذكرة. ويرجع تسمية هذا الشهر، التي تمت خلال عهد كلاب بن مرة نحو عام 412م، إلى شدة البرد آنذاك الذي كان يؤدي إلى تجمد الماء. كان العرب يستخدمون مصطلح "جمادى" للإشارة إلى فصل الشتاء بأكمله، سواء صادف الشهر ذاته أو غيره. وتشير الروايات إلى مناخ قارس الشدة في شمال الجزيرة العربية، مما أدى أحيانًا إلى هلاك الناس والحيوانات بسبب الصقيع.

أحداث بارزة في جمادى الآخرة

شهد شهر جمادى الآخرة العديد من الأحداث المهمة في التاريخ الإسلامي، من أبرزها:

وفاة أبي بكر الصديق في 22 جمادى الآخرة سنة 13هـ.

في 22 جمادى الآخرة سنة 13هـ. وصول المسلمين إلى الإسكندرية في 21 جمادى الآخرة سنة 21هـ.

في 21 جمادى الآخرة سنة 21هـ. وفاة الخليفة هارون الرشيد في 3 جمادى الآخرة سنة 193هـ.

التقويم الهجري والاحتساب الرمضاني

يعتمد التقويم الهجري على دورة القمر، وتم إنشاؤه في عهد الخليفة عمر بن الخطاب ليبدأ من هجرة النبي ﷺ. تذكّرنا الآية الكريمة من سورة التوبة: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا...﴾ بأهمية الالتزام بهذا التقويم، الذي حافظ المسلمون عليه منذ نشأته.

أما بخصوص موعد رمضان المقبل، تشير الحسابات الفلكية إلى أن غرة شهر رمضان لعام 2025م ستوافق يوم السبت 1 مارس 2025م، بينما يتم استطلاع الهلال في يوم الجمعة 28 فبراير 2025م لتأكيد ذلك. ومن المتوقع أن يستمر الشهر الكريم 29 أو 30 يومًا بناءً على رؤية الهلال في الدول الإسلامية.