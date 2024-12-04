رئيس نادي قضاة مجلس الدولة يشكر الرئيس السيسي لتخصيصة قطعة ارض بديله للنادي

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السيسي
السيسي

 

 

تقدم المستشار عبد السلام النجار - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على كريم رعايته لنادي قضاة مجلس الدولة، وما أولاه من تفضل بتخصيص قطعة أرض على ضفاف النيل الخالد لتكون مقرا جديدا للنادي، وذلك رعاية من فخامته المصالح القضاة إيمانا بدورهم في إقرار العدالة الناجزة في ربوع وطننا العزيز.

كما يتقدم مجلس إدارة النادي بخالص الشكر والتقدير للمستشار عدنان فنجري وزير العدل على ما بذله من جهد وأولاه من رعاية دائمة لنادي قضاة مجلس الدولة.

ومجلس الإدارة ومن ورائه قضاة مجلس الدولة قضاة المشروعية يجددون العهد ببذل كل جهد في سبيل هذه الغاية النبيلة والمقدسة.

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