فيلم "الحريفة 2" يتصدر التريند.. تفاصيل

الفجر الفني
فيلم الحريفة 2
فيلم الحريفة 2

تصدر فيلم "الحريفة 2" بطولة نور النبوي، تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إقامة العرض الخاص للفيلم، مساء أمس الثلاثاء، بحضور أبطاله وصناعه، في إحدى سينمات أكتوبر.

أحداث الحريفة 2
 

 

 يأتي الجزء الثاني من فيلم "الحريفة" بعنوان "الريمونتادا" ليستكمل رحلة أبطال الفيلم بعد تحقيقهم الفوز بإحدى البطولات الرياضية. تدور الأحداث حول انتقال الأبطال إلى عالم الجامعة لأول مرة، حيث يواجهون تحديات جديدة ويكتشفون أجواء مميزة في هذه البيئة. بالإضافة إلى ذلك، يعودون لممارسة كرة القدم، ولكن هذه المرة مع انضمام لاعبين جدد من الجنسين إلى فريقهم، مما يضيف مزيدًا من الإثارة والتشويق إلى القصة.
 

 

 أبطال الحريفة 2
 

 

 الريمونتادا" من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقوا على استكمال الحلم سويًا.

أبطال الحريفة 2 أحداث الحريفة 2 الجزء الثاني من فيلم الحريفة تصدر التريند فيلم الحريفة 2

مواد متعلقة

أبرزهم أمير عبد الحميد ..نجوم كرة القدم من السجادة الحمراء لـ فيلم الحريفة 2

الأكثر قراءة

عاجل.. أول قرارات هاني أبو ريدة في اتحاد الكرة

فيلم "الحريفة 2" يتصدر التريند.. تفاصيل

تشكيل آرسنال ومانشستر يونايتد في قمة الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي

‏أحزاب المعارضة الكورية الجنوبية تعلن تقديم طلب لعزل الرئيس

معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

للعودة إلى الانتصارات.. تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز

‏الجيش الاسرائيلي يوجه تحذيرا لسكان عشرات البلدات في جنوب لبنان من العودة إلى مناطقهم

معلق مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة