للعودة إلى الانتصارات.. تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز

حدد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة نوتينجهام فورست، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست

يلتقي مان سيتي مع ضيفه نوتينجهام مساء اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام نوتينجهام فورست

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل والكر – روبن دياس – مانويل أكانجي – ناثان أكي.

خط الوسط: فيل فودين – إيلكاي جوندوجان – كيفين دي بروين.

خط الهجوم: جاك جريليش - إيرلينج هالاند – برناندو سيلفا.

وتنقل مباراة مانشستر سيتي ونوتينجهام عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس برصيد 23 نقطة، أما نوتينجهام فورست فيتواجد في المركز السادس برصيد 22 نقطة.