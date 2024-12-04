تشكيل آرسنال ومانشستر يونايتد في قمة الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي

ينتظر عشاق كرة القدم الإنجليزية والعالمية، المباراة المرتقبة التي ستجمع بين فريقي آرسنال ومانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد

يلتقي الشياطين الحمر مع مضيفه الجانرز، مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024 على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل آرسنال المتوقع أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: ميكيل ميرينو، مارتن أوديجارد، ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، جابريل مارتنيلي.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام آرسنال

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، لوك شاو.

خط الوسط: آماد ديالو، مانويل أوجارتي، ماسون ماونت، ديوجو دالوت.

خط الوسط الهجومي: أليخاندرو جارناتشو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: راسموس هويلوند.

ويحتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثامن برصيد تسع نقاط.

وتنقل مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.