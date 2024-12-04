تشكيل آرسنال ومانشستر يونايتد في قمة الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

ينتظر عشاق كرة القدم الإنجليزية والعالمية، المباراة المرتقبة التي ستجمع بين فريقي آرسنال ومانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

موعد مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد

يلتقي الشياطين الحمر مع مضيفه الجانرز، مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024 على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ14 من البريميرليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر والربع بتوقيت مكة المكرمة.

أحمد سليمان رئيسًا لبعثة الزمالك في نيجيريا استعدادًا لمواجهة إنيمبا ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

فوز مثير لفريق يد الزمالك على طلائع الجيش في دوري المحترفين

تشكيل آرسنال المتوقع أمام مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: ميكيل ميرينو، مارتن أوديجارد، ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافيرتز، جابريل مارتنيلي.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام آرسنال

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، ماتياس دي ليخت، لوك شاو.

خط الوسط: آماد ديالو، مانويل أوجارتي، ماسون ماونت، ديوجو دالوت.

خط الوسط الهجومي: أليخاندرو جارناتشو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: راسموس هويلوند.

ويحتل آرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثامن برصيد تسع نقاط.

وتنقل مباراة آرسنال ضد مانشستر يونايتد عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مواد متعلقة

بعد الأزمة المالية.. الزمالك يستقر على تجديد عقد جوميز أولًا لهذا السبب

عاجل.. الزمالك يرفض رحيل نجمه
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. أول قرارات هاني أبو ريدة في اتحاد الكرة

فيلم "الحريفة 2" يتصدر التريند.. تفاصيل

تشكيل آرسنال ومانشستر يونايتد في قمة الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي

‏أحزاب المعارضة الكورية الجنوبية تعلن تقديم طلب لعزل الرئيس

معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

للعودة إلى الانتصارات.. تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز

‏الجيش الاسرائيلي يوجه تحذيرا لسكان عشرات البلدات في جنوب لبنان من العودة إلى مناطقهم

معلق مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة