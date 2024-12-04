معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يحل ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على نظيره أتلتيك بيلباو، في إطار منافسات الدوري الإسباني الممتاز، لموسم 2024-2025.

ريال مدريد يواجه أتلتيك بيلباو في الليجا

ويستضيف ملعب سان ماميس معقل لوس ليونز، المواجهة النارية بين أتلتيك بيلباو وريال مدريد، ضمن فعاليات الجولة التاسعة عشر من بطولة الليجا الإسبانية، تحت صافرة الحكم خوسيه سانشيز.

ويحتل ريال مدريد وصافة ترتيب جدول الليجا برصيد 33 نقطة من 14 مباراة، بفارق 4 عن المتصدر فريق برشلونة والذي يمتلك في رصيده 37 نقطة من 16 مباراة، بينما يأتي بيلباو في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

موعد مواجهة أتليتك بيلباو وريال مدريد في الليجا

من المقرر، أن تقام مباراة أتليتك بيلباو وريال مدريد يوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والحادية عشر بتوقيت السعودية وقطر، والثانية عشر بتوقيت الإمارات وعمان.

معلق مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو في الليجا والقنوات الناقلة

يمكنكم مشاهدة القمة النارية بين أتلتيك بيلباو وريال مدريد عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الليجا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD 3، وسوف يتولى مهمة التعليق على أحداث اللقاء، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ الدراجي.