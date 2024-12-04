تفاصيل لقاء محافظ أسيوط مع رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية لبحث سبل التعاون المشترك



إستقبل اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط اليوم الاربعاء اللواء يسرى عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية وذلك لمناقشة سبل التعاون المشترك بين المحافظة وهيئة الأبنية التعليمية لتطوير ورفع كفاءة عدد من المدارس وأيضا مناقشة تخصيص عدد من الأراضي للتوسع في إنشاء عدد من المدارس مما يساهم في تقليل الكثافة الطلابية بالفصول التعليمية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وجاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للمحافظة والمهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط

وحيث رحب محافظ أسيوط برئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية معربًا عن تقديره واعتزازه بهذه الزيارة مثمنًا دور هيئة الأبنية التعليمية برئاسة اللواء يسري عبدالله وفرع الهيئة بأسيوط برئاسة المهندس مصطفى عبدالفتاح، وجهودهما المبذولة للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة ضمن خطة الهيئة السنوية، لافتًا إلى أن إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول هدف أساسي للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجا.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ موضوعات التعاون بين المحافظة وهيئة الأبنية التعليمية، لمواصلة أعمال التطوير بالمدارس واستمرار تزويدها بكافة الإمكانيات اللازمة لتوفير مناخ دراسي افضل للطلاب، مؤكدًا على تقديم كافة الدعم والتعاون المثمر مع هيئة الأبنية التعليمية أجل تحقيق أفضل النتائج وتنفيذ الأهداف المرجوة لتقديم خدمة تعليمية متميزة والعمل على الارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية على الإهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بإنشاء المدارس الجديدة وتجهيزها خاصة بالقرى الأكثر احتياجا ومراعاة الأسلوب الهندسي المميز والشكل الجمالي في الإنشاء والتنسيق مع كل الهيئات والجهات المانحة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة والانتهاء من جميع أعمال الصيانة للمدارس موجهًا الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه الكامل لتنفيذ المشروعات ومتابعته المستمرة لمعدلات التنفيذ من خلال جولاته الميدانية لمتابعة سير الأعمال بالمشروعات