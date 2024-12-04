محافظ الأقصر يتفقد مواقع مراسي اللنشات للبدء في تنفيذها

تفقد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، ساحة معابد الكرنك للوقوف على مطالب مستأجري البازارات السياحية، وذلك في ضوء الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين وبحث مشكلاتهم على أرض الواقع.



واستمع محافظ الأقصر إلى شكواهم التى تتمثل فى تطوير ورفع كفاءة ساحة معابد الكرنك وكذلك بحث القيمة الإيجارية للبازارات، وأكد "عمارة " على أنه سيتم بحث كافة جوانب الشكوى بالتنسيق مع شركة " كنوز" قبل البت فى أمر رفع قيمة الإيجار.

كما تفقد محافظ الأقصر سير أعمال إنشاء المجلس الشعبي المحلى الجارى إنشاءه بمنطقة الكرنك، حيث طالب الأهالى بتوسيع مسجد الرفاعى بالكرنك نظرًا لكثافة سكان المنطقة.

وفي إطار الإهتمام برفع مستوي المراسي التي تخدم المواطنين والحركة السياحية، تفقد "عمارة" موقع إنشاء مرسي بكورنيش البر الشرقي لمدينة الاقصر أمام فندق أركان ومبني ديوان عام محافظة الأقصر، وكذلك موقع إنشاء مرسي أمام معبد الكرنك علي كورنيش النيل بالبر الشرقي.

وأوضح محافظ الأقصر أن هذه المراسي ستخدم حركة اللنشات السياحية والمراكب الشراعية ومراكب التنزه، على أن تنفذ بأعلى مستوى ووفقًا لمعايير السلامة والأمان، بما ينعكس إيجابًا على الهوية البصرية للمحافظة، موجهًا بسرعة البدء في تنفيذ الأعمال حتي يتعين تشغيلها في الموسم السياحي الحالى.

جاء ذلك بحضور دكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، واللواء على الشرابى رئيس مدينة الأقصر والمهندس أسعد مصطفى المنسق العام لمشروعات جهاز التعمير البحر الأحمر بالأقصر.

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