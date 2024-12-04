محافظ أسيوط يشهد بدء مبادرة زراعة 700 شجرة من أشجار الكايا

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جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

 

 


 


شهد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط؛ فعاليات زراعة 700 شجرة من أشجار الكايا ضمن مبادرة معًا نزرع مستقبل أخضر بمشاركة شركة أسمنت أسيوط إحدى شركات سيمكس بطريق أسيوط ـ الوادي الجديد طريق مطار أسيوط الدولي في نطاق سور المصنع لمواجهة التغيرات المناخية وتجميل مدخل مدينة أسيوط الغربي؛ وذلك في إطار إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالحفاظ على البيئة والتوسع في الإقتصاد الأخضر والإستفادة من الإمكانات المتاحة ضمن خطط التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030

 

وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط وكارلوس باليرو نائب رئيس شركة أسمنت أسيوط للعمليات واللواء محمد عزت رئيس مركز أسيوط وأحمد عبد الوهاب مدير قطاع الأمن الإداري بالشركة ومروة يوسف مدير قطاع المشتريات بالشركة، وعبد الناصر بكر رئيس النقابة العمالية بأسيوط مدير العلاقات الصناعية بشركة الأسمنت، وإبراهيم سعد مدير إدارة العلاقات العامة بشركة أسمنت أسيوط، وأحمد الجندي مدير إدارة الموارد البشرية بشركة الأسمنت، وعبد الرحمن صفوت مسئول التسويق والمبيعات بالمدينة الرياضية، والمهندس جلال عبد القادر مدير اللاند سكيب بشركة أسمنت أسيوط

وأشاد محافظ أسيوط بمبادرة شركة أسمنت أسيوط سيمكس ومشاركتها مجتمعيًا بزراعة 700 شجرة من أشجار الكايا أو الماهوجنى الأفريقي خلال المرحلة الأولى التي تستهدف مواجهة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري 

 

 

موضحًا أن زراعة أشجار الكايا تساعد على مواجهة التغيرات المناخية وتجميل مدخل مدينة أسيوط الغربي وتساعد على التخلص الأمن من مخلفات الصرف المعالج مؤكدًا على تقديمه كافة سبل الدعم وتذليل العقبات أمام مثل تلك المبادرات التي تعمل على الحفاظ على البيئة ما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ

 

 مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتقديم خدمات أفضل للمواطنين في القطاعات المختلفة

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