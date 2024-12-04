أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 4-12-2024 في قنا
شهدت أسعار الفاكهة في أسواق محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاربعاء، بجميع أسواق مراكز المحافظة.
وتنشر بوابة الفجر أسعار الفاكهة اليوم، في مراكز محافظة قنا.
أسعار الفاكهة جاءت كما يلي:
موز بلدى 20 جنيه
برتقال بلدى عصير 20 جنيه
برتقال سكرى. جنيهًا
يوسفي بلدى. 20 جنيه
يوسفي بلدى فاخر. 30 جنيه
كيلو فراوله 90 جنيه
طبق توت إسباني 35 جنيه
يوسفي كلامنتينا 25 جنيه
تفاح اصفر لبنانى 70جنيهًا
تفاح احمر لبنانى. 70 جنيهًا
شهد عراقي. 25 جنيهًا
بلح اسود تلاجات 25 جنيه
كاكا بناتى. 50 جنيه
قشطة عبدالرازق فاخر 200جنيه
رمان سكرى 40 جنيه
جوافه بناتى 30 جنيه
كمترى افريقي جنيه
برقوق اسود. 120 جنيه
بلح سيوه 100 جنيه
مانجو كيت اسمعلاوى 65 جنيه
كيلو دراجون فروت(التنين). 200 جنيها
تين برشومى. 30 جنيه
برتقال بصرة اصفر 20 جنيه
برتقال بلدى عصير 20 جنيهًا
عنب كرمسون احمر. 70 جنيه
تفاح اصفر ايطالى. 90 جنيه
تفاح سكرى ايطالى. 90 جنيه
كنتالوب عريشى. 25 جنيه
واحده اناناس سكرى 150 جنيه
كيلو كيوى ايرانى 150 جنيه
أفوكادو مستورد. 200 جنيه