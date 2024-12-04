تجديد حبس بلوجر وآخر بتهمة حيازة مخدر “جي إتش بي” للمرة الثانية

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متهمة

 

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس بلوجر وآخر أجنبي متهمين بحيازة كمية من المواد المخدرة “جي إتش بي” بالتجمع 15 يوما علي ذمة التحقيق للمرة الثانية.

وجاء في التحريات أنه وردت معلومات سرية إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بقيام شخص أجنبي بالاتجار في مخدر جي إتش بي، المعروف بمخدر اغتصاب الفتيات في منطقة التجمع.

وأضافت التحريات أنها توصلت إلى أن الديلر الأجنبي يقوم بشراء مخدر جي إتش بي من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول ثم يقوم بشحنه لدولة أخرى تمهيدا لتهريبه إلى داخل مصر داخل عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة للتمويه.

ضبط مخدر اغتصاب الفتيات “جي إتش بي”  
وأضافت التحريات عقب استصدار إذن من النيابة تم ضبط المتهم وبحوزته 180 لترا من مخدر اغتصاب الفتيات “جي إتش بي”.

وأوضحت التحريات إنه أثناء ضبط الديلر الاجنبي تم ضبط إحدى المتعاملات معه وهي بلوجر تدعي د. ف صانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعى لها معلومات جنائية.

واضافت التحريات ان البلوجر تقوم بترويج المخدر بين الشباب نظير مقابل مادى، وعثر بحوزتها على زجاجة تحتوى بداخلها كمية من مادة جي اتش بي المخدرة وعدد من الأقراص المخدرة.

تجديد حبس بلوجر وآخر بتهمة حيازة مخدر “جي إتش بي”
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة تهمة الاتجار في المواد المخدرة، وأرسلت المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لتحليلها.

وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على بلوجر تدعى "د.ف" بتهمة حيازة مواد مخدرة أثناء وجودها في القاهرة الجديدة.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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