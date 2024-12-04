الأردن يتسلم جثماني عامر قواس وحسام أبوغزالة بعد عملية البحر الميت

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية تسلم جثماني المواطنين الأردنيين عامر قواس وحسام أبوغزالة، اللذين قُتلا خلال اشتباك مع القوات الإسرائيلية جنوب البحر الميت في 18 أكتوبر 2024.

تم تسليم الجثمانين إلى ذويهما عبر جسر الملك حسين لدفنهما في الأردن.

تفاصيل العملية: عملية البحر الميت

تسلل عامر قواس وحسام أبوغزالة، في 18 أكتوبر 2024، وكلاهما من مواليد عام 1997 ومن سكان العاصمة الأردنية عمان، إلى الحدود الأردنية الإسرائيلية قرب منطقة البحر الميت.

خلال العملية، أطلقا النار على جنود إسرائيليين، ما أسفر عن إصابة جنديين. في المقابل، ردت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار، ما أدى إلى مقتلهما.

من هما عامر قواس وحسام أبوغزالة؟

عامر قواس:

مواطن أردني من أصول فلسطينية، ولد عام 1997 في عمان. كان شابًا نشأ في ظروف اجتماعية هادئة ولم يكن ينتمي لأي تنظيم سياسي.

حسام أبوغزالة:

شاب أردني ولد عام 1997 في عمان، ولم يكن مرتبطًا بأي حزب سياسي. تأثر بالانتهاكات والمجازر التي تعرض لها الفلسطينيون، ما دفعه للتخطيط للهجوم على الجنود الإسرائيليين تعبيرًا عن رفضه للظلم.

تسليم الجثمانين

صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، أن الوزارة تابعت عن كثب عملية الإفراج عن الجثمانين، وجرى التنسيق مع الجهات المعنية لاستلام الجثمانين عبر جسر الملك حسين وتسليمهما إلى ذويهما لدفنهما.

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