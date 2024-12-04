أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية الأربعاء 4 ديسمبر 2024
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، بعد ارتفاعه الطفيف أمس.
وفيما يلي عرض تفصيلي لأسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية وفقًا لآخر تحديثات.
أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
سعر الدولار في بنك قناة السويس
- شراء: 49.69 جنيه
- بيع: 49.79 جنيه
سعر الدولار في بنك المصرف المتحد
- شراء: 49.67 جنيه
- بيع: 49.77 جنيه
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
- شراء: 49.67 جنيه
- بيع: 49.77 جنيه
سعر الدولار في بنك مصر
- شراء: 49.67 جنيه
- بيع: 49.77 جنيه
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)
- شراء: 49.69 جنيه
- بيع: 49.79 جنيه
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
- شراء: 49.69 جنيه
- بيع: 49.79 جنيه
تحليل حركة الدولار
استقرار سعر الدولار اليوم يأتي بعد ارتفاع ملحوظ في تعاملات الأمس، حيث يظل تأثير الأسواق الدولية والتغيرات المحلية على سعر الصرف قائمًا.
يراقب المتعاملون التحديثات المستمرة في السوق المصري لتحديد أفضل توقيت للتعامل مع العملات الأجنبية.
عوامل تؤثر على استقرار سعر الدولار
- تجديد وديعة الكويت: أعلن البنك المركزي عن تجديد وديعة كويتية بقيمة 2 مليار دولار حتى أبريل 2025، مما يعزز الاحتياطي النقدي الأجنبي.
- السياسات النقدية: قرارات البنك المركزي الأخيرة تسهم في الحفاظ على استقرار السوق.
- الأسواق الدولية: أي تغير في السياسة النقدية الأمريكية أو أسعار الفائدة يؤثر على الأسواق الناشئة مثل مصر.