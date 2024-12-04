أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية الأربعاء 4 ديسمبر 2024

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، بعد ارتفاعه الطفيف أمس.

وفيما يلي عرض تفصيلي لأسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية وفقًا لآخر تحديثات.

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار في بنك قناة السويس

شراء: 49.69 جنيه

49.69 جنيه بيع: 49.79 جنيه

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

شراء: 49.67 جنيه

49.67 جنيه بيع: 49.77 جنيه

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

شراء: 49.67 جنيه

49.67 جنيه بيع: 49.77 جنيه

سعر الدولار في بنك مصر

شراء: 49.67 جنيه

49.67 جنيه بيع: 49.77 جنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي (CIB)

شراء: 49.69 جنيه

49.69 جنيه بيع: 49.79 جنيه

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

شراء: 49.69 جنيه

49.69 جنيه بيع: 49.79 جنيه

تحليل حركة الدولار

استقرار سعر الدولار اليوم يأتي بعد ارتفاع ملحوظ في تعاملات الأمس، حيث يظل تأثير الأسواق الدولية والتغيرات المحلية على سعر الصرف قائمًا.

يراقب المتعاملون التحديثات المستمرة في السوق المصري لتحديد أفضل توقيت للتعامل مع العملات الأجنبية.

عوامل تؤثر على استقرار سعر الدولار