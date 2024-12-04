استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024: عيار 21 يسجل 3690 جنيهًا

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 استقرارًا لليوم الرابع على التوالي، بعد ارتفاع ملحوظ في الفترة الأخيرة. ووفقًا للشعبة العامة للذهب، استقرت أسعار الذهب في جميع الأعيرة، مع استمرار الطلب المرتفع على المعدن النفيس محليًا وعالميًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل الذهب عيار 24 اليوم 4217.24 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 21

استقر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصري، عند 3690 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 3162.86 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، سعر 29520 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، استقر سعر الأوقية عند 2658 دولارًا، مدفوعًا بترقب المستثمرين لاجتماعات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والتي قد تؤثر على حركة أسعار الذهب عالميًا.

عوامل استقرار أسعار الذهب

استقرار سعر الدولار: يؤدي الاستقرار في سوق العملات إلى تهدئة حركة أسعار الذهب محليًا. التوترات الاقتصادية: تستمر الأوضاع الاقتصادية العالمية في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن. زيادة الطلب المحلي: يشهد السوق المصري زيادة في الإقبال على شراء الذهب، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار.

تحليل السوق المحلي

يحافظ الذهب على جاذبيته في السوق المصري، خاصة مع استقرار الأسعار خلال الأيام الماضية، ويبقي عيار 21 الأكثر طلبًا بين المواطنين، سواء لأغراض الزينة أو الاستثمار، بينما يُفضل عيار 18 في المناطق السياحية.