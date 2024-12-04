تعرف على موعد عرض الحلقة الـ 20 من مسلسل "رقم سري" لـ ياسمين رئيس

الفجر الفني
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

يواصل مسلسل "رقم سري" بطولة الفنانة ياسمين رئيس، في جذب الكثير من المشاهدين حلقة تلو الأخرى، حيث تشهد الحلقات تطورًا سريعًا ومليئا بالأحداث المشوقة والمثيرة.

 

وينتظر الجمهور عرض الحلقة الـ 20 من العمل، التي من المقرر عرضها اليوم الأربعاء الموافق 4 ديسمبر على منصة Watchit، بينما تعرض قناة "دي إم سي"  يوم السبت المقبل  في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويعاد في الـ2 صباحًا، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 11 مساء، ويُعاد في الساعة 7.30 صباحًا، وفي الساعة 4 مساءً.

أبطال مسلسل رقم سري

وضم مسلسل رقم سري بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، أحمد الرافعى، رانيا منصور، رامي الطمباري، مصطفى عمر، أحمد شاهين، شروق إبراهيم، عبد الرحمن كمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب "توبة" ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى، ومقرر عرضه قريبًا على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.


قصة مسلسل رقم سرى

 

وتدور أحداث العمل الذي يعد امتداداَ لمسلسل «صوت وصورة» يسلط الضوء على قضية جديدة عن مخاطر الذكاء الاصطناعي وهي «المعاملات المالية» والتي تدور حول عمليات النصب والاحتيال على العديد من المواطنين من خلال خاصية الـ Ai الجديدة، وذلك بعدما ناقش الجزء الأول كثير من القضايا وأهمها قضية التحرش التي قامت ببطولتها الفنانة حنان مطاوع.

أبطال مسلسل رقم سري الفنانة ياسمين رئيس قناة دي ام سي مسلسل رقم سري ياسمين رئيس واتش أت

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