اليوم عرض مسرحية "حاوريني يا كيكي" للمخرجة بتول عرفة في السعودية بمشاركة دينا الشربيني ورانيا يوسف وهالة صدقي

يشهد اليوم مسرح محمد العلى عرض مسرحية المخرجة بتول عرفة "حاوريني يا كيكي" ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية.

مسرحيات بتول عرفة

وتقدم المخرجة بتول عرفة مسرحية "حاوريني يا كيكي" بعد النجاح الذي حققته من قبل في 3 عروض مسرحية وهي "الليلة الكبيرة" تأليف وليد يوسف وبطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمد عبد الرحمن، ومسرحية مبروك جالك ولد من بطولة أحمد فهمي وآيتن عامر، ومنهم ميرهان حسين، والعرض المسرحي "شحاتين أكاديمي" بطولة أحمد فهمي، حيث تقدم بتول عرفة العرض المسرحي الرابع لها بالسعودية وهو "حاوريني يا كيكي"، اليوم الأربعاء 4 ديسمبر، وهو العرض الذي يستمر حتى 8 ديسمبر، وشهد برومو المسرحية أجواء كوميدية وتشويقية للعرض المسرحي المرتقب.

أبطال وصناع مسرحية “حاوريني ياكيكي”

مسرحية "حاوريني يا كيكي" من بطولة النجمات، دينا الشربيني، وهالة صدقى، ورانيا يوسف، ويشارك في البطولة، كل من النجوم دياب، وأوس أوس وأحمد عبد الوهاب وأحمد سلطان وأحمد عبد الهادى، والعرض من تأليف هانى الطمبارى، والأغاني من كلمات خالد تاج الدين وألحان كريم عرفة والتوزيع الموسيقي لـ أيمن التركي وأزياء أميرة صابر ومن إخراج بتول عرفة.

آخر أعمال بتوع عرفة

وكان آخر أعمال المخرجة بتول عرفة، خلال العام الجارى 2024، كليب هايدي موسى "لسه صبية" وكليب المطربة وعد البحري، "صاحب السعادة"، وكليب أغنية مصطفي قمر "صناعة مصرية"، وكليب أغنية "يملى العين " مع معز علي، إضافة إلى كارول سماحة وشذى حسون وخالد سليم ومحمد نور ورانيا يوسف، كما حصلت علىMiddle East music awards أفضل مخرج كليبات 2024، وسبق وقدمت بتول عرفة ما يقارب ال 140 كليب مع كبار نجوم مصر والوطن العربي منهم حسين الجسمي ونانسي عجرم ورامي عياش وهاني شاكر وكارول سماحة وغيرهم.

وفي مجال المسرح قدمت مؤخرًا مسرحية "شحاتين أكاديمي" بالسعودية، وهي من بطولة أحمد فهمي، آيتن عامر، دياب، سامي مغاوري، كما قدمت العرض المسرحي تقدر، أول عرض قائم من بدايته وحتى نهايته على المؤثرات البصرية والهولوجرام وتقنية الـmapping، وهو من بطولة يسرا ومحمد فراج وأكرم حسني وحنان مطاوع وأسماء أبو اليزيد بمشاركة 80 راقص.