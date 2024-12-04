عاجل.. الإسكان: نتلقي طلبات المواطنين المنتفعين بوحدات ومحال من صندوق تمويل المساكن لتملك حصة بالأرض

أعلن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب تلقي طلبات المواطنين المنتفعين بوحدات سكنية وإدارية ومحال تجارية تابعة لصندوق تمويل المساكن، بشأن تملك حصة على الشيوع في الأراضي المقام عليها تلك الوحدات والمحال بعددٍ من المناطق بمدينة نصر بالقاهرة.



وأشار المهندس هشام درويش - مستشار الوزارة والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات - رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، إلى أن المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اعتمد مقترح تملك حصة بالأراضي المقام عليها مشروعات الصندوق بمدينة نصر، باجتماع مجلس إدارة الصندوق، تلبيةً لرغبات المواطنين، وكذا في إطار توجه القيادة السياسية، بضرورة تعظيم الموارد المتاحة لكل جهة لتعظيم مناخ الاستثمار، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، ولتمكين المواطنين من تملك مسكنهم الخاص ونشاطهم التجاري والإداري بشكل يعزز الاستقرار.

ولفت المهندس هشام درويش، إلى أنه على من يرغب من المواطنين المنتفعين بالوحدات والمحال في التقدم بطلبات التملك بحصة في الأرض، التوجه إلى مقر الصندوق الكائن 59 مدينة القضاة الحي الثامن مدينة نصر، وذلك في مواعيد العمل الرسمية.