حالة الطقس اليوم الأربعاء 4-12-2024 في محافظة البحيرة

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بوابة الفجر

 

تقدم بوابة الفجر الالكترونية خدمة لقرائها ومتابعيها بتقديم حالة الطقس بمحافظة البحيرة، وذلك طبقا للتوقعات التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية، حيث تشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

 

حيث من المتوقع أن تسجل حالة الطقس اليوم بمحافظة البحيرة درجة حرارة 21 درجه مئوية وتظهر الشبورة المائية الخفيفة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

 

ويكون الطقس بارد نهارًا، وأكثر برودة ليلًا، ومن المنتظر أن تسجل درجات الحرارة في محافظة البحيرة، الكبرى 21 درجة، والصغرى 13 درجة.

 

حالة الطقس في أنحاء البلاد

 

ونوهت الأرصاد الجوية في بيان أنه يسود طقس مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على كافة الأنحاء، ورصدت خرائط الطقس نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح (50:40 كم/ س)، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.


 

وتابعت الأرصاد الجوية أنه تتوافر فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، كما حذرت من تغيرات جوية قادمة وانخفاض كبير في درجات الحرارة بقيم تتراوح من (4:3 درجات) على أغلب الأنحاء، يصاحب ذلك نشاط للرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، واضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط مع فرص لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

 

وتوضح هيئة الأرصاد المصطلحات التالية:

القاهرة الكبرى: "القاهرة، الجيزة، القليوبية".

إقليم الإسكندرية: "الإسكندرية، البحيرة، مطروح".

إقليم الدلتا: "الدقهلية، دمياط، الغربية، كفر الشيخ، المنوفية".

إقليم القناة: الإسماعيلية، بورسعيد، السويس، الشرقية، شمال سيناء، جنوب سيناء".

إقليم شمال الصعيد: "الفيوم، بني سويف، المنيا".

إقليم وسط الصعيد: "أسيوط، الوادي الجديد".

إقليم جنوب الصعيد: "سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر".

السواحل الشمالية: "مطروح، الإسكندرية، دمياط، العريش، رفح".

الساحل الشمالي الغربي: "مرسى مطروح، السلوم، الضبعة، سيدي عبد الرحمن، النجيلة، سيدي براني".

الساحل الشمالي الأوسط: "الإسكندرية، العلمين، مارينا، برج العرب، الحمام".

ساحل الدلتا الشمالي: "رشيد، جمصة، بلطيم، رأس البر، دمياط،عزبة البرج".

الساحل الشمالي الشرقي: "بورسعيد، العريش، رفح".

 

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