محافظ أسيوط يتفقد ورش لصناعة منتجات من ألياف النخيل بمركز ساحل سليم



تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط ورش لصناعة منتجات من ألياف النخيل في إطار إهتمام المحافظة بالصناعات الحرفية والمشروعات الصغيرة التي تسهم في توفير فرص عمل للشباب وتعزز الإستفادة من الإمكانات المتاحة وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة القطاعات المختلفة بمراكز وقرى المحافظة

وجاء ذلك بحضور عبد اللطيف فضالة رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ويسري كامل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ونفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة



وحرص المحافظ على تفقد خطوات ومراحل تصنيع منتجات من ألياف النخيل واستمع إلى شرح من العاملين بالصناعات المختلفة خاصة إنها تمر بعدة مراحل عقب موسم جني البلح حيث يقطع ليف النخيل ثم يغسل وينشف تحت أشعة الشمس، وهذه العملية تساعد على تفكك الليف عن بعضه حتى يكون مرن في التعامل أثناء عمل الحبال، حتى يكون جاهزًا للغزل بعد الغسيل والتجفيف والضرب والتمشيط.

وأشاد محافظ أسيوط بالجهود المبذولة في الورشة لاستغلال ألياف النخيل في إنتاج منتجات يدوية متميزة يتم استخدامها في الأنشطة الزراعية والتجارية فضلًا عن صناعة المكانس والمطارح والدواسات والمفارش الأرضية وهو ما يساهم في تنفيذ إستراتيجية المحافظة لتعزيز الصناعات المحلية ودعم الإقتصاد الأخضر موضحًا أن تلك الحبال تمتاز بالقوة والمتانة عن الحبال التي يتم استيرادها من الخارج ما يوفر عملة أجنبية صعبة للبلاد بالإضافة إلى تعظيم الإستفادة من المحاصيل والمنتجات الزراعية ويقلل الفاقد البيئي مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات أمام مثل تلك المشروعات الصغيرة والورش والعمل على توفير التدريب اللازم للعاملين بها وتنميتها لتشجيع وتطوير مثل تلك الصناعات لما لها من مردود إقتصادي ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030