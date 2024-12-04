نائب محافظ الأقصر يلتقي فريق عمل مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية

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بوابة الفجر



التقى نائب محافظ الأقصر الدكتور هشام أبو زيد، مع فريق عمل مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية، وذلك في إطار التحضير والتنظيم لتنفيذ فعالية تسليم عقود منحة دعم وتطوير المشروعات القائمة وتوقيع بروتوكول التعاون بين مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية والجمعيات الشريكة لمشروع "أنت تقدر" النسخة الثالثة للتنمية الاقتصادية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ النسخة الثالثة من مشروع "أنت تقدر" للتنمية الاقتصادية بمحافظة الأقصر، الممول من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، والذي يهدف إلى دعم الشباب والنساء اقتصاديًا من خلال تعزيز قدراتهم وتمكينهم من تطوير مشروعاتهم القائمة، حيث سيتم تسليم عقود منح دعم وتطوير المشروعات القائمة للشباب والنساء في قرى مراكز الطود، أرمنت، وإسنا.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور هشام أبو زيد، على أهمية المشروع في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمحافظة، مشيرًا إلى دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التمكين الاقتصادي المستدام للفئات المستهدفة، مشيدا بجهود مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية في دعم المجتمع بمحافظة الأقصر من خلال تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في تحسين مستوى المعيشة.
من جانبهم، أكد فريق عمل مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية التزامها بتوفير الدعم اللازم للشباب والنساء، سواء من خلال الدعم المالي أو الفني، بهدف ضمان نجاح مشروعاتهم وتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
يُعد مشروع "أنت تقدر" النسخة الثالثة نموذجًا للتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الحكومي، ويسعى إلى تحقيق رؤية مصر 2030 من خلال التركيز على التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا.
على صعيد متصل قام محمد حسين بغدادى  وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، بزيارة تفقدية لمتابعة تنفيذ أنشطة مشروع "أنت تقدر"، تضمنت لقاءً مع عدد من المستفيدين من  المشروع، حيث ناقش معهم مدى الاستفادة من التدريبات والمشروعات المقدمة، التي تهدف إلى دعم الشباب والنساء اقتصاديًا واجتماعيًا. 

كما أجرى نقاشات مفتوحة مع المستفيدات للإجابة عن استفساراتهن المتعلقة بمعاش "تكافل وكرامة"، وأوضح الإجراءات اللازمة لحل المشكلات المرتبطة بالمعاش، إضافةً إلى ذلك، قدم شرحًا مفصلًا عن برنامج "مودة"، الذي يهدف إلى تعزيز الترابط الأسري والحد من المشكلات الاجتماعية.

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