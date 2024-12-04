أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 4-12-2024 في أسواق محافظة البحيرة

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أرشيفية
أرشيفية

 

تقدم بوابة الفجر خدمة لقرائها ومتابعيها بمحافظة البحيرة، اليوم، حيث شهدت أسعار اللحوم استقرارا بمدن ومراكز المحافظة.


 

وتنشر بوابة الفجر أسعار اللحوم في مدن ومراكز محافظة البحيرة

 

أسعار اللحوم جاءت كما يلي:

 

اللحوم البقري ما بين 350 - 420 جنيها


 

اللحوم الضأن ما بين 370 – 450 جنيها

 

الكبدة البقري 360 – 450 جنيها

 

اللحوم الجملي ما بين 280 – 320 جنيها للكيلو

 

كيلو اللحم المفروم بين 360-420 جنيهًا

 

السجق البلدى من 290 إلى 350 جنيهًا

 

سعر كيلو كباب الحلة ما بين 310- 360 جنيهًا للكيلو

 

اللحوم السودانية في البحيرة

 

طرق طهي اللحوم الحمراء

تعد اللحوم من المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها الإنسان، ويمكن طهو وتحضير اللحوم الحمراء اللحم بطرق كثيرة، ولإنجاحها هناك بعض الأسرار والخطوات التي يجب الالتزام بها لضمان تحضيرها مثل الطهاة المحترفين، والحصول على مذاق مميز في أقل وقت ممكن، هذه أهم الطرق لطهي اللحوم الحمراء بسهولة.

 

الطهي

تعتبر “الصدمة الحرارية” أو استخدام حرارة عالية لبدء طهي اللحوم من أهم الخطوات التي تزيد من نكهتها، حيث تساعد هذه الطريقة على دمج كافة العناصر في اللحم وإظهارها في المذاق والرائحة والقشرة الخارجية. وتتم عملية صدمة اللحوم من خلال تسخين المقلاة أو الطنجرة على حرارة عالية ووضع اللحوم النيئة بها مباشرة دون أي إضافات وتقليبها على جميع الجوانب ليصبح لونها بني، ثم تتابع باقي خطوات تحضير اللحم على درجة حرارة عادية.

 

الشواء

يعد الشواء من أفضل طرق طهي اللحوم الحمراء وتقديمها بطعم ورائحة مميزة، إلا أنه لا بد من الانتباه لدرجة حرارة شواء اللحوم بحيث تكون متوسطة الحرارة، لكيلا تجف اللحوم وتفقد عصارتها ويتقلص حجمها.

 

التحميص

تقنية طهو حراري جاف يستخدم درجة الحرارة المرتفعة؛ مما يعطي اللحم قواما مقرمشا من الخارج وطريا من الداخل.

 

القلي

وهو تقنية للطهو السريع للحم، إذ يوضع اللحم على شكل شرائح رقيقة في مقلاة ساخنة مع كمية قليلة من الزيت، ويضاف إليه عادة البصل والثوم.

 

السلق

يعتبر سلق اللحوم وتحضير شوربة من أسهل طرق الطهي التي يمكن تنفيذها سريعا دون خطوات، ولكن يجب الالتزام ببعض النصائح للحصول على شوربة مميزة، لهذا يجب عدم وضع الملح إلا بعد انتهاء النضج، لأن وضعه مبكرا في بداية السلق يمنع اللحم من النضج بسرعة.

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