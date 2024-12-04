القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق تشيلسي مع نظيره فريق ساوثهامبتون، اليوم الأربعاء 4 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي ضد ساوثهامبتون

تُقام المباراة بين فريقي تشيلسي وساوثهامبتون في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تذاع تلك المباراة بين فريقي تشيلسي وساوثهامبتون عبر قناة بي إن سبورتس، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري للبريميرليج.

ويتواجد فريق تشيلسي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما يحل فريق ساوثهامبتون في المركز العشرين برصيد 5 نقاط.