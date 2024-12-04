القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلتقي فريق تشيلسي مع نظيره فريق ساوثهامبتون، اليوم الأربعاء 4 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشيلسي ضد ساوثهامبتون

تُقام المباراة بين فريقي تشيلسي وساوثهامبتون في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الزمالك يسعى لتجهيز ماهر والمثلوثي لمباراة إنييمبا في الكونفدرالية

الزمالك يخوض مباراة ودية أمام الرجاء

تذاع تلك المباراة بين فريقي تشيلسي وساوثهامبتون عبر قناة بي إن سبورتس، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري للبريميرليج.

ويتواجد فريق تشيلسي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة، بينما يحل فريق ساوثهامبتون في المركز العشرين برصيد 5 نقاط.

مواد متعلقة

بعد الأزمة المالية.. الزمالك يستقر على تجديد عقد جوميز أولًا لهذا السبب

عاجل.. الزمالك يرفض رحيل نجمه

الأكثر قراءة

عاجل.. أول قرارات هاني أبو ريدة في اتحاد الكرة

اليوم عرض مسرحية "حاوريني يا كيكي" للمخرجة بتول عرفة في السعودية بمشاركة دينا الشربيني ورانيا يوسف وهالة صدقي

رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب يكشف حقيقة علاقة eSIM بتطبيق «انستا باي»

تراجع أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

«الصحة» تشارك في معرض الأسبوع الكويتي بمصر

كولر يستقر على عودة هذا الثلاثي في التشكيل الأساسي لمباراة أورلاندو

خبير: التحول للدعم النقدي يضمن كفاءة التوزيع ويخفف الأعباء على الدولة

وفاة معلمة في كاليفورنيا إثر تعرضها لعضة خفاش مصاب بداء الكلب