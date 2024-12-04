أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 4-12-2024 في أسواق محافظة البحيرة

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

 

تشهد أسعار الخضروات بمحافظة البحيرة، اليوم، استقرارا بجميع أسواق مراكز المحافظة، وتعد أسعار الخضروات والفاكهة من أعلى كلمات البحث علي مختلف المواقع، لذا تقدم بوابة "الفجر" خدمة لقرائها ومتابعيها بنشر أسعار الخضروات والفاكهة بمحافظة البحيرة.

 

بوابة الفجر تنشر أسعار الخضراوات والفاكهة في مدن ومراكز محافظة البحيرة

 

وجاءت أسعار الخضروات كالتالي


الطماطم 20-25 جنيهات للكيلو
البطاطس 25-30 جنيهات
الخيار 15-25 جنيهات
البامية 30-40 جنيهات
الكزبرة والشبت 4 جنيهات
كابوتشا 5 و10 جنيهات
الجزر 20-25 جنيهات
الكوسة 15-25 جنيهات
الفلفل الحار والبارد 20-30 جنيهات
البنجر 10-15 جنيها
البصل الأحمر 8-12 جنيها
الباذنجان الأسود الرومي 5-10 جنيهات
الملوخية الحزمة بـ5 جنيهات
الثوم الأبيض 40-50 جنيهات
الليمون 10-20 جنيها

 

أسعار الفاكهة في أسواق محافظة البحيرة اليوم

 

كيلو المانجو 30-55 جنيهات.

كيلو التفاح البلدى 45-60 جنيها.

التفاح الاخضر المستورد 60-80 جنيها.

التفاح الاحمر 60-80 جنيها للكيلو
 

الموز البلدى سجل 10-15 جنيها للكيلو
كيلو الرمان سجل 10-15 جنيها
 

الجوافة 15-20 جنيها للكيلو

البلح الأحمر 15-20 جنيها للكيلو

محافظة البحيرة البحيرة اليوم اخبار البحيرة أخبار البحيرة اليوم أخبار محافظة البحيرة حالة الطقس مواقيت الصلاة أسعار الذهب اسعار الخضراوات اسعار الفاكهة أسعار الحديد أسعار الأسمنت اسعار الدواجن اسعار البيض أسعار السلع الغذائية اسعار التوابل اسعار اللحوم اسعار الاسماك

مواد متعلقة

تعرف علي مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4-12-2024 في محافظة البحيرة

حالة الطقس اليوم الأربعاء 4-12-2024 في محافظة البحيرة

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في تصادم ميكروباص وسيارة نقل بالبحيرة (صور وأسماء)

عاطل ينهي حياة نجل عمه بسبب خلافات أسرية في البحيرة

وزير الشباب والرياضة يشهد نهائي دوري قري "حياة كريمة" لكرة القدم في البحيرة (فيديو وصور)

أسعار الذهب اليوم السبت 30-11-2024 في محافظة البحيرة

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 30-11-2024 بمحافظة البحيرة

أسعار اللحوم اليوم السبت 30-11-2024 في أسواق محافظة البحيرة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. أول قرارات هاني أبو ريدة في اتحاد الكرة

اليوم عرض مسرحية "حاوريني يا كيكي" للمخرجة بتول عرفة في السعودية بمشاركة دينا الشربيني ورانيا يوسف وهالة صدقي

رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب يكشف حقيقة علاقة eSIM بتطبيق «انستا باي»

تراجع أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

«الصحة» تشارك في معرض الأسبوع الكويتي بمصر

كولر يستقر على عودة هذا الثلاثي في التشكيل الأساسي لمباراة أورلاندو

خبير: التحول للدعم النقدي يضمن كفاءة التوزيع ويخفف الأعباء على الدولة

وفاة معلمة في كاليفورنيا إثر تعرضها لعضة خفاش مصاب بداء الكلب