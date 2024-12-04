مارسيل كولر يحسم موقف إمام عاشور من المشاركة في مباراة أورلاندو

حسم المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي؛ موقفه من مشاركة النجم الدولي إمام عاشور لاعب المارد الأحمر في مباراة أورلاندو القادمة ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

مارسيل كولر يحسم موقف إمام عاشور من مباراة أورلاندو

وقال الإعلامي رجائي رمزي، في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" مارسيل كولر استقر على تواجد إمام عاشور في بعثة فريق الأهلي المتجهة إلى جنوب إفريقيا، استعدادًا لمواجهة أورلاندو".

وأضاف:" كولر قرر مشاركة إمام عاشور بشكل طبيعي في مباراة أورلاندو بايرتس، بعدما شارك في التدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام الماضية؛ وانتهاء أزمته مع محمد الشناوي قائد المارد الأحمر".