محافظ أسيوط يطمئن على تقديم الخدمات الطبية للمرضى بمستشفى الغنايم المركزي



اطمأن اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تقديم الخدمات الطبية بشكل لائق للمرضى بمستشفى الغنايم المركزي خلال جولة تفقدية مفاجئة وذلك ضمن سلسلة جولاته المتواصلة على المنشآت الطبية لمتابعة سير العمل والتأكد من تواجد الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية سعيًا لتقديم خدمة طبية أفضل لأهالي المحافظة

ورافقه خلال الجولة اللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني ومحمود ياسين رئيس مركز ومدينة الغنايم، والدكتورة هبة عبدالوهاب زارع مساعد مدير مستشفى الغنايم المركزي ونائب المدير للشئون الوقائية

وحيث تفقد المحافظ خلال جولته قسم الإستقبال والطوارئ للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمترددين واطمأن على تواجد الأطقم الطبية ثم تفقد العيادات الخارجية والمعمل وبنك الدم تلاها وحدة الغسيل الكلوي واطمأن على كافة أجهزة الغسيل الكلوي بأنها تعمل على أكمل وجه، كما تفقد قسم الأطفال المبتسرين حيث يوجد به 5 حالات يتم تقديم الرعاية الطبية لهم فضلًا عن قسم التعقيم المركزي حيث وجه بتشغيل جهاز التعقيم الجديد في أسرع وقت ممكن لتقديم الخدمة بشكل لائق ومناسب.

واستمع المحافظ من المرضى بقسم الغسيل الكلوي عن مستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة لهم موجهًا بتوفير النواقص من المستلزمات الطبية شاش وبيتادين للتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأكد محافظ أسيوط على استمرار العمل على توفير كافة سبل الدعم لتطوير قدرات المستشفيات لتقديم خدمة علاجية مميزة للمرضى والمترددين عليها خاصة وأن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لا تدخر جهدًا في سبيل تقديم كافة أوجه الدعم للقطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية تحقيقًا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى ضرورة تواجد الأطباء وأطقم التمريض بأماكن عملهم والإلتزام بالنوبتجيات وفقًا للقرارات الصادرة في هذا الشأن مع الإستمرار في تقديم الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى بشكل لائق