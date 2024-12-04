4 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية..تعرف عليها

حوادث
ارشفية
ارشفية

يتعرض الكثير من  مالكى السيارات، لمخالفات مرورية أثناء سيرهم بمركبتهم، ولذلك  أتاح موقع النيابة العامة خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا

  تستعرض بوابة "الفجر" عن كيفية الاستعلام وخطواته وهى الآتى:

1- الدخول على موقع النيابة العامة، وبعد ذلك الضغط على أيقونة الاستعلامات

2- ثم بعد ذلك  تحديد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة

3- الضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة

4- وأخيرا تقوم بالضغط على أيقونة إجمالي المخالفات

مواد متعلقة

تفاصيل وفاة شاب وإصابة آخر داخل شقة في حدائق أكتوبر

لإبعاده عن العقار.. حبس المتهمين بسحل كلب ضال في الشارع بالهرم

حبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا في الشيخ زايد

بعد 6 وقائع..استمرار حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية في الجيزة

اعترافات مثيرة للمتهمين بسرقة مشغولات ذهبية من فيلا في الشيخ زايد

حروق بجسدها.. تفاصيل مصرع طالبة إثر حريق اشتعل بمسكنها في أكتوبر

لإبعاده عن العقار.. تفاصيل سقوط المتهمين بسحل كلب ضال في الشارع بالهرم

دون إصابات..تفاصيل نشوب حريق محدود داخل مسجد في الوراق

الأكثر قراءة

عاجل.. أول قرارات هاني أبو ريدة في اتحاد الكرة

اليوم عرض مسرحية "حاوريني يا كيكي" للمخرجة بتول عرفة في السعودية بمشاركة دينا الشربيني ورانيا يوسف وهالة صدقي

رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب يكشف حقيقة علاقة eSIM بتطبيق «انستا باي»

تراجع أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

«الصحة» تشارك في معرض الأسبوع الكويتي بمصر

كولر يستقر على عودة هذا الثلاثي في التشكيل الأساسي لمباراة أورلاندو

خبير: التحول للدعم النقدي يضمن كفاءة التوزيع ويخفف الأعباء على الدولة

وفاة معلمة في كاليفورنيا إثر تعرضها لعضة خفاش مصاب بداء الكلب