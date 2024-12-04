سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024: استقرار في جميع الأعيرة

واصلت أسعار الذهب استقرارها في الأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، بعد الارتفاع الأخير الذي شهده سعر الذهب عيار 21 بمقدار 10 جنيهات يوم السبت الماضي.

وفيما يلي تفاصيل أسعار الذهب اليوم وفقًا لبيانات شعبة الذهب المصرية.

أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24

السعر: 4217 جنيهًا .

. يتميز هذا العيار بنسبة نقاء عالية ويُستخدم في صناعة السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب عيار 21

السعر: 3690 جنيهًا (دون المصنعية).

(دون المصنعية). السعر مع المصنعية: 3790 جنيهًا .

. يُعد الأكثر تداولًا في السوق المصرية.

سعر جرام الذهب عيار 18

السعر: 3162 جنيهًا .

. يُفضل في الحُلي بسبب لمعانه وانخفاض تكلفته مقارنة بالأعيرة الأعلى.

سعر الجنيه الذهب

السعر: 29520 جنيهًا .

. يزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.

أسعار الذهب عالميًا

سجلت أسعار الذهب في الأسواق العالمية 2658 دولارًا للأوقية، واستقرت بعد ارتفاعها الأخير في البورصة العالمية.

عوامل تؤثر على أسعار الذهب

العوامل المحلية:

التغيرات في سعر الجنيه المصري مقابل الدولار.

العرض والطلب في السوق المحلية.

العوامل العالمية:

أسعار الفائدة الأمريكية.

حركة الدولار في الأسواق العالمية.

التوترات السياسية والاقتصادية.

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