مياه أسيوط: حملة تفتيشية للكشف الوصلات غير الشرعية للمياه بمركز الفتح

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جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

 

 


تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد حملاتها التفتيشية على وصلات المياه المخالفة وتحصيل المتأخرات بمنطقة بمركز الفتح في إطار توجيهات الشركة القابضة للمياه لمتابعة ضوابط ترشيد استخدام المياه، وتوجهات الدولة نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة والمحاسبة على الاستهلاك الفعلى للمياه


وفي هذا الإطار تناشد الشركة المواطنين المخالفين بتقنين أوضاعهم القانونية وتناشد السادة المواطنين بمراجعة قراءة العداداد والابلاغ عن وجود أى تراكمات غير محاسب عليها والتواصل مع مراكز خدمة اعملاء المعنية بهذا الشأن، لان الشركة ستتخذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين سواء كانت بإزالة الوصلة المخالفة أم بتحرير محاضر للمخالفين أم بدفع غرامات مالية تطبيقا لللوائح القانونية 


وتأكد اللجنة أنها ستواصل ضبط وصلات المياه الخلسة بالمرور على كافة الأحياء، تلك الخطوة تأتي بهدف اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقليل الفاقد من المياه والتصدي لكافة حالات التعدي على شبكات مياه الشرب، ولا تهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين الذين قاموا بتوصيل وصلات خلسة فقد أسفرت  الحملة عن إزالة عدد من وصلات المياه الخلسة، وتم قطع الوصلات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتم تحرير محاضر للمخالفين بهذا الشأن، وتوقيع غرامات مادية والتشديد على منع سرقة المياه حفاظًا على كل قطرة مياه وعدم التعرض للمساءلة القانونية

 


وتنوه اللجنة أنها  تقوم بمهام تفتيشية دورية للكشف التوصيلات غير الشرعية للمياه، والتي قد تؤثر على كفاءة شبكة المياه وتسبب إهدارا الموارد العامة، وتشدد أنه لا تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لضمان الحفاظ على مصلحة المواطنين

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