أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الأربعاء 4-12-2024 في محافظة قنا

شهدت أسعار سبائك الذهب BTC في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الاربعاء، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار سبائك الذهب BTC كالتالي:

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب