مواعيد وأسعار اشتراكات القطار الكهربائي الخفيف 2024

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القطار الكهربائي
القطار الكهربائي الخفيف

يبحث العديد من المواطنين عن مواعيد القطار الكهربائي الخفيف 2024 وأسعار اشتراكات القطار الكهربائي الخفيف للاستفادة من هذه الوسيلة الحديثة للنقل، التي تسهم في تسهيل التنقل اليومي في المدن الكبرى. 

نعرض لك مواعيد القطارات، بالإضافة إلى تفاصيل أسعار الاشتراكات المتاحة في 2024.

مواعيد القطار الكهربائي الخفيف 2024

تبدأ خدمة القطار الكهربائي الخفيف 2024 يوميًا وفق المواعيد التالية:

  • أول قطار من محطة عدلي منصور: ينطلق الساعة 6:00 صباحًا باتجاه مدينة الفنون والثقافة.
  • أول قطار من مدينة الفنون والثقافة: ينطلق الساعة 6:05 صباحًا متجهًا إلى محطة عدلي منصور.
  • آخر قطار من محطة عدلي منصور: ينطلق الساعة 9:30 مساءً إلى مدينة الفنون والثقافة.
  • آخر قطار من مدينة الفنون والثقافة: ينطلق الساعة 10:05 مساءً إلى محطة عدلي منصور.

تستمر رحلات القطار الكهربائي الخفيف طوال اليوم بما يضمن توافر الخدمة للركاب في الأوقات المناسبة.

أسعار اشتراكات القطار الكهربائي الخفيف 2024

وفرت الشركة المشغلة للقطار الكهربائي الخفيف اشتراكات شهرية متعددة الفئات لتناسب احتياجات جميع الركاب.

يمكنك شراء اشتراك شهري لعدد غير محدود من الرحلات وفق الأسعار التالية:

  • اشتراك شهري من 1 إلى 3 محطات: 300 جنيه.
  • اشتراك شهري من 4 إلى 7 محطات: 500 جنيه.
  • اشتراك شهري لأكثر من 7 محطات: 600 جنيه.

تتيح هذه الاشتراكات للركاب التنقل بسهولة ويسر طوال الشهر، مما يوفر عليهم الوقت والمال في التنقل اليومي.

مزايا القطار الكهربائي الخفيف 2024

يعتبر القطار الكهربائي الخفيف خيارًا مثاليًا للمواطنين الذين يسعون إلى وسيلة نقل سريعة وآمنة. 

بالإضافة إلى مواعيده الملائمة وأسعار الاشتراكات الجيدة، يساهم القطار في تقليل الازدحام المروري وتوفير وقت التنقل بشكل كبير.

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