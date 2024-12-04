تراجع أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

الاقتصاد
تراجع أسعار الحديد
تراجع أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم

شهدت أسعار الحديد والأسمنت انخفاضًا ملحوظًا في السوق المحلي اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، وذلك وفقًا للتقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية. 

وتراجعت أسعار الحديد بشكل كبير، حيث انخفض سعر طن حديد عز بمقدار 635 جنيهًا، ليصل إلى 39،932 جنيهًا للطن، فيما سجل الحديد الاستثماري انخفاضًا بلغ 826 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم

تراجعت أسعار حديد التسليح اليوم، وجاءت كالتالي:

  • حديد عز: 39،932 جنيهًا للطن.
  • الحديد الاستثماري: 37،985 جنيهًا للطن.
  • حديد ستيل: 35،500 جنيهًا للطن.
  • حديد السويس: 36،500 جنيهًا للطن.
  • حديد بشاي: 36،000 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

كما سجلت أسعار الأسمنت انخفاضًا ملحوظًا، حيث وصل سعر طن الأسمنت إلى 2،899 جنيهًا.

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