رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب يكشف حقيقة علاقة eSIM بتطبيق «انستا باي»

أكد أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" عبر قناة "إم بي سي مصر"، أنه لا توجد علاقة مباشرة بين تشغيل خدمة eSIM في مصر وتطبيق "انستا باي" InstaPay للتحويلات المالية.

وأوضح بدوي أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سيعلن قريبًا عن تفاصيل تشغيل خدمة eSIM في مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم طرح الخدمة خلال الشهر الحالي.

تفاصيل عن "انستا باي" InstaPay

وفيما يتعلق بتطبيق "انستا باي"، أفاد بدوي أن هذا التطبيق يتبع البنك المركزي المصري، وليس له علاقة مباشرة بخدمة eSIM.

كما أشار إلى أن هناك تعاونًا بين البنك المركزي ووزارة الاتصالات لتحقيق التكامل بين الخدمات المالية والتقنية.

تحديث تطبيق "انستا باي"

كما تحدث بدوي عن تحديث تطبيق "انستا باي" الذي يتعلق بالتحويلات بين الحسابات البنكية المختلفة.

يهدف التحديث الجديد إلى ضمان دقة التحويلات المالية من خلال السماح للطرف المُحوَّل إليه الأموال بمشاركة رمز الاستجابة السريع QRcode أو رابط الدفع Payment Link مع الطرف المُحوِّل للأموال، مما يسهم في تقليل الأخطاء أثناء إجراء المعاملات.