وزير النقل يتفقد عددا من محطات شبكة القطارات السريعة في إيطاليا

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، يرافقه السفير بسام راضي، سفير مصر بروما، وعدد من المسئولين الإيطاليين، محطة روما المركزية للقطارات السريعة ومحطة التحكم وذلك مع بداية ذروة تحرك الركاب عبر شبكة الخطوط المختلفة داخل إيطاليا؛ وذلك لتبادل الخبرات وللوقوف على أفضل السبل لتحقيق التعاون المشترك في هذا المجال مع قرب مرحلة تشغيل خدمة القطار الكهربائي السريع في مصر.

كما اطلع الوزير خلال جولته التفقدية بالمحطة من المسئولين الإيطاليين على منظومة الاستغلال التجاري بالمحطة بعدها استقل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل والوفد المرافق، القطار السريع من محطة "روما تيرمني" إلى محطة "بولونيا" وحرص الوزير على تفقد كابينة القطار تفقد محطة "بولونيا" للسكك الحديدية واطلع على وسائل ربطها مع العديد من المدن الإيطالية الكبرى مثل ميلانو، وروما، وفلورنسا عن طريق خدمات النقل العام مثل الحافلات والترام.

بعدها قام نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل باستقلال القطارالسريع من محطة "بولونيا" حتى محطة ميلان المركزية والتي تعتبر واحدة من أكبر وأهم محطات القطارات في إيطاليا وأوروبا بشكل عام، وتقع في مدينة ميلانو، كما تعد المحطة نقطة محورية للنقل السككي في إيطاليا، حيث تربط ميلانو بمختلف المدن الإيطالية والعواصم الأوروبية.

وعقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاء موسع مع عدد من الشركات الإيطالية العالمية المتخصصة في مجالي الصناعة والنقل بمقر بنك إنتيسا سان باولو وبحضور رئيس ومجلس إدارة البنك والقنصل العام في ميلانو منال عبد الدايم.

وبحث الوزير مع رئيس شركة بياجيو الإيطالية المتخصصة في إنتاج الدراجات البخارية والتي تمتلك العديد من المصانع في عدد من دول العالم مثل الهند والصين وإندونيسيا، قيام الشركة بدراسة إعادة فتح مصنع لها بالسوق المصري خاصة مع الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لتوطين مختلف الصناعات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية في مختلف المجالات وفي ضوء المناخ الاستثماري الواعد الذي تتمتع به مصر.

كما بحث نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع رئيس شركة اريستون المتخصصة في تصنيع الأجهزة المنزلية إمكانية التوسع بالسوق المصري، حيث يمتلك فرع الشركة في مصر 3 مصانع في مدينة العبور على مساحة إجمالية 220 ألف متر مربع، حيث أوضح الوزير أن السوق المصري أصبح مقصدا استثماريا لمختلف العلامات التجارية العالمية في مجال الأجهزة المنزلية.

وتابع الوزير مع رئيس شركة هيتاشي التي قامت مؤخرا بشراء شركة تاليس للنقل وتعمل في العديد من مشروعات تحديث وتطوير نظم التحكم لعدد من المشروعات بمصر مثل (الخط الأول للمترو – مترو أبو قير وعدد من مشروعات السكك الحديدية) حيث اكد مسئولو الشركة على الاهتمام الكبير بالتوسع في العمل في مصر خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات ومنها مجالي النقل والصناعة.

وفي لقائه مع رئيس شركة نافيجو الإيطالية المتخصصة في إنتاج اليخوت الفاخرة والتي تعمل في العديد من دول العالم، أوضح مسئولو الشركة، الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة للتوسع في مجال إنتاج اليخوت على مستوى العالم وخاصة في مصر التي تعتبر مقصدا سياحيا عالميا وتتميز بموقع فريد وبها كل عوامل الجذب الخاص بسياحة اليخوت خاصة وأن الشركة نفذت العديد من الدراسات الخاصة بهذا المجال في عدد كبير من الموانىء المصرية (شرم الشيخ – الغردقة – موانئ المنطقة اللاقتصادية لقناة السويس) حيث أكد الوزير على مسئولي الشركة بضروة البدء في تصنيع اليخوت في مصر خاصة مع توافر كافة العناصر الخاصة بتصنيعها في مصر والاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصناعة لتوطين مختلف الصناعات في مصر تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.

والتقى الوزير برئيس شركة إيفاكو المتخصصة في تصميم وتصنيع المركبات التجارية الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، حيث أكد مسؤولو الشركة، دراسة إمكانية إنشاء مصنع لها في مصر لتصنيع الشاحنات وخاصة وأن لها خبرة كبيرة بالسوق المصري باعتباره سوقا استهلاكيا كبيرا لوسائل النقل ونافذة مهمة للتصدير للأسواق الخارجية.

وخلال لقائه مع رئيس شركة إيرين التي تعمل في إنتاج الطاقة المتجددة ولها سمعة عالمية في إنتاج الغاز الحيوي، أكد الوزير، الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية للطاقة المتجددة وأن وزارة الصناعة تدعم حاليا الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح كونهما من المصادر البديلة والمستدامة للطاقة ولها تأثير أقل على البيئة ولان الغالبية العظمى من الشركات والمصانع تعتمد على الوقود الاحفوري مثل الفحم والنفط وكل هذا يزيد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وبحث نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع رئيس شركة سالشيف الإيطالية آخر المستجدات الخاصة بامكانية تأسيس شركة محلية لصيانة وتجديد خطوط السكك الحديدية ما بين الشركة وشركة ايرتراك المملوكة لهيئة السكك الحديدية وبحيث تقوم الشركة الجديدة بتنفيذ تجديد المسافات المتراكمة والتي تصل إلى نحو 2000 كم أو إنشاء الخطوط الجديدة بالتزامن مع توفير شركة سالشيف عدد من الماكينات والمعدات بالإضافة إلى قطار لتجديدات السكك الحديدية وضمهما ضمن الأصول الثابتة ورأس مال الشركة الجديدة وذلك لرفع معدلات التنفيذ الخاصة بصيانة وتجديد خطوط السكك الحديدية

وإنشاء الخطوط الجديدة.