رئيس مياه القناة: نفذنا نموذج محاكاة التعامل مع الأمطار والطقس السيِّئ

بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأربعاء، أننا نفذنا تطبيق نماذج محاكاة " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، علي للتعامل مع الأمطار والسيول والطقس السيئ، ومراجعة تطهير الشنايش ومصافى الأمطار، وتجهيز كافة المعدات للتعامل الفورى مع أى أحداث طارئة، ورفع حالة الطوارئ والتأكد من جاهزية وسائل الاتصالات للتعامل الفورى مع أى بلاغات لتجمعات مياه الأمطار.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم تنفيذ نموذج محاكاة وبيان لمناورة سحب وشفط مياه الأمطار من نفق الممر وشوارع الإسماعيلية، والسويس، وبورسعيد"، وذلك للتعامل مع الأمطار والسيول والطقس السيئ، وتفادى ظاهرة ارتفاع منسوب المياه بالأنفاق والكبارى والشوارع الرئيسية وتوفير السيولة المرورية الكاملة أثناء سقوط الأمطار وخاصة المناطق الساخنة التي تشهد كثافة سكانية عالية، وقمنا بتنفيذ المناورة باستخدام سيارات ضخ المياه لمحاكاة السيول والأمطار، وتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لسرعة تصريف مياه الأمطار.

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه قطاعات التشغيل والصيانة والحملة الميكانيكية والطوارئ بالتنسيق مع فروع الشركة " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، نفذت نموذج محاكاة لجاهزية وتحرك المعدات لمواجهة الأمطار والسيول بمناطق تجمع المياه وكيفية التعامل معها والتخلص منها فى وقت محدد وبالسرعة المطلوبة، حيث تم الاستعانة بالشفاطات وسيارات الكسح وسيارات الشفط والطلمبات المحمولة على سيارات وطلمبات الرفع الخاصة بالإنفاق.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت ان شركة محافظات القناة بدأت الاستعداد لمواجهة موسم الأمطار قبل عدة أشهر وذلك برفع كفاءة معداتها للتعامل مع السيول والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ الاحتياطات اللازمة والإجراءات وتنفيذ خطط الطوارئ،وتطهير شنايش وبالوعات الأمطار، وتطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية، وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى وتنفيذ نماذج محاكاة للسيول بأنحاء محافظات القناة.



وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، إنه تم التأكد من سلامة وكفاءة بالوعات الأمطار وقدرتها الاستيعابية، بالإضافة إلى مراجعة نقاط تمركز سيارات ومعدات الشركة بالأماكن المخصصة لها وخاصة البؤر المعروفة بتجمع المياه بها، وتجهيز مجموعات للصيانة الكهربية والميكانيكية والشبكات فضلا عن ورش الصيانة المتنقلة والمجهزة بالمعدات والأدوات اللازمة للصيانة الفورية للتعامل مع أى تأثيرات قد تحدث.