رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد روافع الصرف الصحي للتأكد من كفاءتها ومجابهة حالات الطوارئ

تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يرافقه المهندس جمال فهمي، نائب رئيس الجهاز للمرافق والتشغيل والصيانة، والمهندس محمد محيي، نائب رئيس الجهاز للمحطات والروافع، ومسئولو الجهاز، محطات روافع الصرف الصحي بالمدينة، للتأكد من استعدادها بكامل طاقتها وجاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار والتعامل مع المواقف الطارئة، لا سيما بالمناطق الساخنة بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تشكيل فرق متخصصة لمراجعة أعمال الصيانة للمحطات والمعدات، بالإضافة إلى تجهيز وصيانة مولدات الكهرباء اللازمة لتشغيل تلك المحطات، والمراجعة الفنية للطلمبات الغاطسة وتطهير البيارات والمجمعات أولًا بأول.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على الاستعداد الكامل للتعامل مع الأمطار والنوَّات بموسم الشتاء الحالي، ورفع حالة التأهب والاستعداد القصوى طبقًا لخُطة العمل، وكذا رفع درجة الاستعداد في جميع المواقع وخاصة "المواقع الساخنة."

وافاد المهندس عبدالرءوف الغيطى، بأنه تم استصدار قرار تشكيل لجنة طوارئ بإشراف نواب التجمعات، وذلك لاتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات لمواجهة الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء، ووضع خطة الطوارئ أثناء الأمطار، وأماكن التمركز للأفراد والمعدات، وكذا رفع كفاءة عناصر منظومة صرف الامطار من بلاعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي وروافع الصرف، كما يتم التطهير الدوري لخطوط الانحدار والمطابق.