صحة الإسماعيلية تَختتم برنامج "دور الذكاء الإصطناعي فى رفع جودة الرعاية الصحية"

إختتمت مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية فعاليات البرنامج التدريبى لتعريف المتدربين بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى جميع جوانب الحياه وبالأخص دوره فى رفع جودة الرعاية الصحية وتشخيص الأمراض.

يأتى ذلك فى إطار رفع الكفاءة الإدارية والتعليم المستمر لتنمية قدرات العاملين بمديرية الصحة والجهات التابعة لها،وإستهدفت الدورة عدد 48 متدرب من الأطباء والصيادلة والإداريين وفريق التمريض لمدة ثلاثة أيام.

وأشارت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة إلى أن البرنامج يهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية بالمنشآت الصحية لبدء ميكنة المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية والخدمات المقدمة فى كل الوحدات، مما يسهم فى تغيير الأوضاع الصحية للأفضل.

حاضرت فيها الدكتورة الشيماء فاروق عضو إدارة المراجعة الداخلية عن تعريف الذكاء الاصطناعي وأنواعة وأهميتة في تعزيز مستوى الرعاية الصحية وكيفية إستغلاله فى تطوير الخدمات بالمنشآت الصحية وللتعامل مع منظومة التحول الرقمى.



كما تناولت أنواع الأنماط الشخصية والتعامل الأمثل معها،وكيفية معرفة نمطك الشخصى،ودور الذكاء الإصطناعي فى تقسيم المهام وإدارة الموارد البشرية، وفى ختام الدورة التدريبية تم تسليم شهادات معتمدة بإجتيازها.