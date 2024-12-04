صحة الإسماعيلية تَختتم برنامج "دور الذكاء الإصطناعي فى رفع جودة الرعاية الصحية"

محافظات
جانب للقاء
جانب للقاء

إختتمت مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية فعاليات البرنامج التدريبى لتعريف المتدربين بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي فى جميع جوانب الحياه وبالأخص دوره فى رفع جودة الرعاية الصحية وتشخيص الأمراض.

يأتى ذلك فى إطار رفع الكفاءة الإدارية والتعليم المستمر لتنمية قدرات العاملين بمديرية الصحة والجهات التابعة لها،وإستهدفت الدورة عدد 48 متدرب من الأطباء والصيادلة والإداريين  وفريق التمريض لمدة ثلاثة أيام.

وأشارت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة إلى أن البرنامج يهدف إلى تأهيل الكوادر البشرية بالمنشآت الصحية لبدء ميكنة المستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية والخدمات المقدمة فى كل الوحدات، مما يسهم فى تغيير الأوضاع الصحية للأفضل.

حاضرت فيها الدكتورة الشيماء فاروق عضو إدارة المراجعة الداخلية عن تعريف الذكاء الاصطناعي وأنواعة وأهميتة  في تعزيز مستوى الرعاية الصحية وكيفية إستغلاله فى تطوير الخدمات بالمنشآت الصحية وللتعامل مع منظومة التحول الرقمى.

كما تناولت أنواع الأنماط الشخصية والتعامل الأمثل معها،وكيفية معرفة نمطك الشخصى،ودور الذكاء الإصطناعي فى تقسيم المهام وإدارة الموارد البشرية، وفى ختام الدورة التدريبية تم تسليم شهادات معتمدة بإجتيازها.

صحة الإسماعيلية تشخيص الأمراض الذكاء الاصطناعي

مواد متعلقة

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد روافع الصرف الصحي للتأكد من كفاءتها ومجابهة حالات الطوارئ

لا تنخدعوا بالطقس.. الأرصاد تصدر نصائح وتحذيرات للمواطنين (فيديو)

وزير النقل يتفقد عددا من محطات شبكة القطارات السريعة في إيطاليا

اليوم عرض مسرحية "حاوريني يا كيكي" للمخرجة بتول عرفة في السعودية بمشاركة دينا الشربيني ورانيا يوسف وهالة صدقي

أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 4-12-2024 في محافظة البحيرة

الأكثر قراءة

عاجل:- زلزال بقوة 4.8 درجات في تركيا يشعر به سكان مصر

عاجل.. أول قرارات هاني أبو ريدة في اتحاد الكرة

"كونتكت" و"إي-خالص" توسعان شراكتهما لتشمل خدمات الدفع عبر نقاط البيع

للنصب على المواطنين.. قرار قضائي ضد المتهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بالمرج

نوة قاسم تجلب الأمطار ورياحًا شديدة على السواحل الشمالية

معلق مباراة تشيلسي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

صدقى صخر يتعاون مع أحمد أمين في "مذكرات نشال" رمضان 2025

الطقس اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024: نوة قاسم تضرب السواحل الشمالية وأمطار غزيرة متوقعة