ضبط ملاك إحدى الشركات لقيامهم بالبناء المخالف والتعدى على أملاك الدولة بالقليوبية

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كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من (عدد من المواطنين) بتضررهم من ( ملاك إحدى الشركات الكائنة بمحافظة القليوبية ) لقيامهم بالنصب والإحتيال عليهم عن طريق بيع مقابر لهم بدائرة مركز شرطة الخانكة والتى تم إزالتها بقرار من الجهات المختصة لكونها أراضى إستصلاح زراعى ولا يجوز البناء عليها.. أمكن ضبط ( 3 أشقاء – ملاك الشركة المشار إليها ).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

محافظة القليوبية مركز شرطة الخانكة مديرية أمن القليوبية تعدي على أملاك الدولة

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