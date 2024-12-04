ضبط ملاك إحدى الشركات لقيامهم بالبناء المخالف والتعدى على أملاك الدولة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من (عدد من المواطنين) بتضررهم من ( ملاك إحدى الشركات الكائنة بمحافظة القليوبية ) لقيامهم بالنصب والإحتيال عليهم عن طريق بيع مقابر لهم بدائرة مركز شرطة الخانكة والتى تم إزالتها بقرار من الجهات المختصة لكونها أراضى إستصلاح زراعى ولا يجوز البناء عليها.. أمكن ضبط ( 3 أشقاء – ملاك الشركة المشار إليها ).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.