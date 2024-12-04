محافظ أسيوط: إستمرار تنظيم حملات نظافة ورفع 81 طن من تراكمات القمامة والمخلفات بمركزأبنوب

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جانب من الحملات
جانب من الحملات

 

 

 

 

 


أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إستمرار تنظيم حملات النظافة وتراكمات القمامة والمخلفات ضمن الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات المختلفة وتوفير بيئة نظيفة لهم حفاظًا علي الصحة العامة وإضفاء المظهر اللائق بالمحافظة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحقيقًا لرؤية مصر2030، وخطة التنمية المستدامة للصعيد مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة خالد عبدالرؤوف رئيس المركز قد واصلت جهودها اليومية من أعمال النظافة المختلفة بصورها كافة خاصة الموجودة بمداخل القرى وتم رفع ما يقرب من 81 طن مخلفات منها 65 طن من تراكمات القمامة والمخلفات من داخل وخارج أسوار المدارس والشوارع والميادين كما تم رفع 16 طن من المخلفات بمنطقة رقبة الجسر بقرية المعابدة حيث تم استخدام معدات المركز والوحدات المحلية لرفعها ونقلها إلى المقالب المخصصة تحت إشراف رئيس القرية ومسؤولي الإشغالات  ومسؤول الحملة الميكانيكية

 

 

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