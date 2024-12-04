حملات أمنية لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (5) قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7،300 كجم لمخدر الحشيش – 2 كجم لمخدر البانجو – كمية لمخدر الهيروين –عدد من الأقراص المخدرة ).. بحوزة (6 متهمين "لعدد 3 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (623) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (6) قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (7،500 كجم لمخدر الحشيش – 10 كجم لمخدر البانجو – 12،500 كجم لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين).. وكذا ضبط عدد (9) قطع سلاح نارى، عبارة عن (بندقية خرطوش - طبنجة – 7 فرد محلى- عدد من الطلقات) بحوزة (9 متهمين "لهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

