محافظ أسيوط: إستمرار تنظيم ندوات توعوية بالقضايا المجتمعية



أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ ندوات أو فعاليات لتوعية المواطنين لتحسين الخصائص السكانية التي تؤثر على معدلات الإنجاز وتحقيق التنمية لتحقيق ما تهدف إليه خطة الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وإستراتيجية مصر 2030، تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة مشيرًا إلى ضرورة تضافر الجهود والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المعنية لنشر المعلومات الصحيحة وتقوية السلوكيات والعادات الإيجابية وتغيير السلوكيات السلبية.

وأوضح محافظ أسيوط أن المجلس القومي للسكان بأسيوط بقيادة محمد عبده بخيت مقرر المجلس بأسيوط قد نظم ندوة تثقيفية بمدرسة الخياط الثانوية بنات بحي غرب عن التربية الإيجابية أخلاق وسلوك بمشاركة الشيخ خالد سيد إبراهيم واعظ بالأزهر الشريف وبحضور ٦٠ طالب وطالبة وقيادات المدرسة ومسئول النشاط السكاني في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" مشيرًا إلى أهمية تنظيم ندوات توعوية بالقضايا المجتمعية المختلفة خاصة للطلاب والطالبات باعتبارهم أمل المستقبل في إستكمال مسيرة التنمية والبناء