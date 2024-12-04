"مقصدتش اموتها".. اعترافات المتهم بقتل زوجته في التجمع الخامس



قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس المتهم بقتل زوجته بعد وصلة ضرب وتعذيب بمنطقة التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بمقتل سيدة متأثرة بإصابتها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين وجود جثة لسيدة مصابة بآثار كدمات وسحجات بمناطق متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المعنية على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو زوج المجني عليها، بسبب خلافات زوجية بينهما، وعلى إثرها تعدى الزوج على زوجته بالضرب المبرح حتى لفظت السيدة أنفاسها الأخيرة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم وتم اقتياده لديوان القسم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة قائلا «مكنش قصدي اقتلها».

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.