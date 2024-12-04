سعر الذهب اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024: استقرار في الأسعار لكافة الأعيرة

تواصل أسعار الذهب استقرارها اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، بعد ارتفاع سجلته أسعار الذهب عيار 21 في نهاية الأسبوع الماضي بنحو 10 جنيهات.

وفقًا لشعبة الذهب، تظل الأسعار كما هي في بداية تعاملات اليوم.

أسعار الذهب اليوم وفقًا لشعبة الذهب:

سعر الذهب عيار 24 : استقر عند 4217 جنيهًا للجرام.

: استقر عند 4217 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 21 : سجل 3690 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعره مع المصنعية نحو 3790 جنيهًا.

: سجل 3690 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعره مع المصنعية نحو 3790 جنيهًا. سعر الذهب عيار 18 : استقر عند 3162 جنيهًا للجرام.

: استقر عند 3162 جنيهًا للجرام. سعر الجنيه الذهب: استقر أيضًا ليسجل 29520 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميًا: