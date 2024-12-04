محافظ أسيوط يوجه بالاستغلال الأمثل وتدوير مخلفات الأخشاب بالمدارس



وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بتعظيم الإستفادة من مخلفات الأخشاب والمقاعد المدرسية المتهالكة بالمدارس والاستغلال الأمثل لها بإعادة تدويرها وإصلاحها للحفاظ على المال العام وذلك في إطار خطة المحافظة لتنمية الموارد وتعظيم الإستفادة من الإمكانات المتاحة بكافة القطاعات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية التربية والتعليم بقيادة محمد إبراهيم دسوقي وكيل الوزارة أطلقت مبادرة لإصلاح وصيانة المقاعد المدرسية وتدويرها للحفاظ علي المال العام تقوم على التنسيق مع مدارس التعليم الفني بقيادة محمد النمر مدير التعليم الفني بالمديرية، والإستفادة من الخبرات والتخصصات بما يمتلكه من إمكانيات وتخصصات مختلفة لصيانة وتدوير الديسكات والمقاعد المدرسية في جميع مدارس المحافظة لإعادة استخدامها مرة أخرى في المدارس.

ووجه المحافظ مدير المديرية بمتابعة عمليات صيانة المقاعد الدراسية وتجديدها بعد الإنتهاء من صيانتها بإدارة ساحل سليم التعليمية للحفاظ على بيئة تعليمية سليمة وآمنة وصحية لأبنائنا الطلاب لتحقيق الإستفادة والرضا لكافة المواطنين لافتًا إلى أهمية الإستمرار في المبادرة وتحويل الرواكد الحديدية والأخشاب إلى ديسكات، ومقاعد مدرسية مؤكدًا أن تلك المبادرات تساهم في خلق روح التعاون والانتماء لدي الطلاب لمدارسهم، واستغلال الوقت لديهم