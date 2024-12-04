‏التلفزيون السوري الرسمي: الجيش السوري يسيطر على بلدة "طوبا" شمال شرق حماة بعد اشتباكات عنيفة مع التنظيمات المسلحة

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بوابة الفجر

قال ‏التلفزيون السوري الرسمي، إن الجيش السوري سيطر على بلدة "طوبا" شمال شرق حماة بعد اشتباكات عنيفة مع التنظيمات المسلحة.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

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