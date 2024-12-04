أبرز حفلات نجوم الفن في ديسمبر الجاري.. تعرف على التفاصيل

مع بدء الموسم الشتوي يستعد عدد من نجوم الفن لتقديم حفلات غنائية داخل مصر خلال شهر ديسمبر الجاري، فيحيي النجم تامر عاشور حفلاََ غنائياََ ضخماََ يوم الأحد 15 ديسمبر، بقصر عابدين، تحت تنظيم مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، ومن المقرر أن تذهب عوائد الحفل إلى الأسر الأولى بالرعاية.

كما يحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلين متتالين بدار الأوبرا المصرية يومي الاثنين والثلاثاء 16و17 ديسمبر على المسرح الكبير.

مدحت صالح

ويحيي النجم مدحت صالح حفلاََ غنائياََ كبيراََ يوم الأحد 15 ديسمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة صوليست "بيانو" للفنان عمرو سليم، ويقود الفرقة الموسيقية المايسترو أحمد عامر.

علي الحجار



ويقدم الفنان علي الحجار، حفل تترات المسلسلات يوم 12 ديسمبر، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية فى تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث سيعيد لنا أجمل ذكريات الدراما المصرية وأفضل تترات المسلسلات.