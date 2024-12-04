أسعار اشتراكات مترو الأنفاق 2024: كافة التفاصيل والخطوات

يعد مترو الأنفاق وسيلة نقل رئيسية للمواطنين يوميًا، ومن أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة القومية للأنفاق اشتراكات مترو الأنفاق 2024، التي تعد الحل الأمثل لمن يعتمدون على المترو للتنقل اليومي، حيث تساهم في تخفيف الزحام أمام شبابيك التذاكر وتوفير الوقت والجهد للمواطنين.

أماكن استخراج اشتراكات مترو الخط الثالث 2024

يمكن للمواطنين استخراج اشتراكات مترو الخط الثالث من 14 محطة مختلفة، وهي:

محطة عدلي منصور

محطة النزهة

محطة هليوبوليس

محطة العباسية

محطة العتبة

محطة ناصر

محطة صفاء حجازي

محطة إمبابة

محطة القومية

محطة وادي النيل

محطة جامعة الدول

محطة جامعة القاهرة

محطة كلية البنات

محطة عبده باشا

أسعار اشتراكات مترو الخط الثالث 2024

تتيح اشتراكات الخط الثالث توفير 35% من سعر التذكرة العادية، وتختلف الأسعار حسب المدة وعدد المراحل:

1. اشتراكات لمدة شهر واحد (60 رحلة)

المرحلة الواحدة : 310 جنيهات

: 310 جنيهات المرحلتين : 365 جنيها

: 365 جنيها 3 مراحل : 425 جنيها

: 425 جنيها 4 مراحل وما فوق: 600 جنيه

2. اشتراكات لمدة 3 أشهر (180 رحلة)

المرحلة الواحدة : 835 جنيها

: 835 جنيها المرحلتين : 990 جنيها

: 990 جنيها 3 مراحل : 1250 جنيها

: 1250 جنيها 4 مراحل وما فوق: 1670 جنيها

3. اشتراكات لمدة 12 شهرًا (730 رحلة)

الخط الواحد : 4235 جنيها

: 4235 جنيها الخطين: 5335 جنيها

مواعيد استخراج الاشتراكات

تستقبل مكاتب اشتراكات الخط الثالث المواطنين من الساعة 7 صباحًا حتى 8 مساءً.

خطوات استخراج اشتراكات الخط الثالث 2024