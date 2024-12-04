عاجل:- زلزال بقوة 4.8 درجات في تركيا يشعر به سكان مصر

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زلزال

وقع زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر في تركيا، اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024، مما أثار حالة من الخوف والقلق بين سكان بعض المناطق في مصر، خاصة في المناطق الحدودية القريبة من تركيا. 

وقد شعر العديد من المواطنين في مصر بالهزة الأرضية، ووردت تقارير عن تأثر بعض الأماكن في القاهرة والدلتا، لكن لم تُسجل أي تقارير رسمية عن أضرار كبيرة أو إصابات حتى اللحظة.

تفاصيل الزلزال

  • تم تحديد مركز الزلزال في المنطقة الشرقية من تركيا، بالقرب من مدينة فان.
  • بلغت قوة الزلزال 4.8 درجة، وهو زلزال متوسط القوة قد يشعر به سكان المناطق المجاورة.

التأثير في مصر

  • شعر عدد من المواطنين في بعض المناطق في مصر بالزلزال، خاصة في الإسكندرية والقاهرة والدلتا، حيث انتشر الحديث عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن الهزة الأرضية.
  • لم تُسجل أي أضرار كبيرة حتى الآن في مصر، ولا تقارير عن إصابات.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أكدت وقوع الزلزال في تركيا، مشيرة إلى أن مركزه كان على عمق غير كبير نسبيًا تحت سطح الأرض، مما أدى إلى شعور أكبر بالهزات في المناطق المجاورة.

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