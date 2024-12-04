إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل بالفيوم

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اسعاف أرشيفية
اسعاف أرشيفية

أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل، بطريق اطسا الفيوم الزراعي عند كوبري البشوات بدائرة قسم شرطة اطسا بمحافظة الفيوم، وتم نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجاري رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الزراعي، وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق.


وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من مأمور قسم شرطة اطسا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل« تريلا» بطريق اطسا الفيوم الزراعي عند مدخل كوبري البشوات بدائرة المركز، ما أسفر عن إصابة 3أشخاص.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الأسعاف وقوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتبين إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعه ما بين سحجات وكدمات وكسور مضعفه باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

 

نقل المصابين إلى المستشفى

وتم نُقل المصابون إلى مستشفى 
اطسا المركزي، وجاري رفع آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق الزراعي،

 

تحرير محضر بالواقعة

وتم حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

 

 

 

 

 

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة أجرة في الفيوم

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