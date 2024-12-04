تفاصيل تهديدات ترامب بتحويل الشرق الأوسط لجحيم وأسر الفلسطينيين

كشف الدكتور ماك شرقاوي، المحلل السياسي الأمريكي، عن تفاصيل تهديدات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتحويل منطقة الشرق الأوسط إلى "جحيم" في حال عدم الإفراج عن الرهائن في قطاع غزة.

وذكر شرقاوي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن ترامب يسعى من خلال تصريحاته إلى إرسال رسالة قوية إلى يهود أمريكا وإسرائيل بأنه يدعم الموقف الإسرائيلي ويقف بجانب تل أبيب.

وأكد شرقاوي أن تهديد ترامب ليس منطقيًا، حيث أن المنطقة تشهد بالفعل ظروفًا صعبة تشبه الجحيم نتيجة الأوضاع المستمرة.

وأشار إلى أن العقبة الرئيسية أمام إطلاق سراح الرهائن هي رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، والذي قد يكون هو المستهدف برسالة ترامب التي ربما تهدف إلى تغيير لغة الحوار داخل إسرائيل في المستقبل.

وأضاف الدكتور ماك شرقاوي، أن هناك نحو 2 مليون فلسطيني يقبعون في الأسر داخل الأراضي المحتلة، خصوصًا في شمال قطاع غزة، ويعانون من نقص حاد في الطعام والماء.

وفيما يخص الوضع الأمريكي الداخلي، كشف شرقاوي عن تفاصيل قضية العفو الرئاسي التي استخدمها الرئيس جو بايدن لمنح ابنه العفو، رغم إدانته واعترافه بارتكاب الجرائم.

وأوضح أن العفو الرئاسي هو صلاحية رئيس الولايات المتحدة التي تُمنح في حالات استثنائية، خصوصًا عندما يتعذر إثبات براءة المتهم. وأشار إلى أن ترامب لم يعفو عن أولاده، بينما كان ابن بايدن مهددًا بعقوبة سجن تصل إلى 20 عامًا.